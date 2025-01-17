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Ульяновский хулиган приговорен к принудительным работам за избиение цветочницы

С решением Ульяновского областного суда вступил в силу приговор Сергею Кадреву по резонансному уголовному делу о беспричинном избиении пенсионерки, торговавшей цветами. Рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, облсуд оставил приговор райсуда без изменения, сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 ноября Сергей Кадрев был признан Засвияжским виновным в хулиганстве с применением насилия к гражданам (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и приговорен к полутора годам принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел поздно вечером 22 сентября около супермаркета «Гулливер» на проспекте 50 лет ВЛКСМ в Ульяновске, где пожилая женщина торговала цветами, выращенными на своем участке. Проходивший мимо мужчина крупного телосложения подошел к женщине и беспричинно нанес ей кулаками три удара по лицу.

Сама женщина в полицию не обращалась. Об избиении стало известно случайно, когда сотрудники полиции, разбираясь с другим правонарушением, просматривали записи наружных камер видеонаблюдения и увидели происходящее. Вскоре обвиняемый был найден, им оказался 46-летний, не имеющий постоянного места работы Сергей Кадрев из села Старое Матюнино Ульяновской области.

На допросе он ничем не мог объяснить свой поступок, поясняя, что «был пьян» и «так получилось».

Инцидент получил широкий резонанс региональных СМИ и соцсетях. Как выяснилось, женщина 25 дет проработала преподавателем музыки, и на пенсии стала заниматься разведением цветов, часть их продавала, чтобы иметь прибавку к небольшой пенсии. Жители региона собирали женщине деньги на лечение, за сутки было собрано более 100 тыс. руб., известный художник Никас Сафронов заявил, что передаст ей еще 100 тыс. руб. и будет ходатайствовать о выделении для этой женщины постоянного легального места для торговли цветами.

В суде обвиняемый утверждал, что раскаялся, и просил суд проявить снисхождение — ограничить наказание исправительными работами. Обвинение настаивало на назначении наказания в виде 4,5 лет колонии-поселения. Суд согласился с доказательствами обвинения, но назначил наказание в виде 1,5 года принудительных работ. Прокуратура, считая наказание слишком мягким, направила апелляционное представление, но облсуд его не удовлетворил. В областной прокуратуре отмечают, что решение о направлении кассационного представления будет принято после изучения полного текста определения апелляционной инстанции.

Андрей Васильев, Ульяновск

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