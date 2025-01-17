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Коммерсантъ FM
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СМИ: в Румынии нашли следы «возможного удара беспилотника»

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении «следов возможного удара беспилотника» рядом с населенным пунктом Плауру вблизи границы с Украиной, передает издание Focuspress. В этой зоне усилили меры безопасности, сотрудники Минобороны, румынской службы госбезопасности и МВД соберут доказательства и проведут расследование, отметили в ведомстве.

Сигнал тревоги RO-Alert около 01:45 по местному времени (2:45 мск) оповестил население уезда Тулча о воздушной угрозе. Для мониторинга ситуации в воздушное пространство были подняты два истребителя F-16. После возвращения самолетов на базу в 03:30 (4:30 мск) тревога была отменена. В ведомстве добавили, что мониторинг воздушного пространства и изучение потенциальных угроз продолжатся.

Румыния неоднократно поднимала в небо истребители из-за беспилотников на границе с Украиной. В сентябре румынское Минобороны начало рассматривать возможный заход российского дрона в воздушное пространство страны. В июле МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ в республике советника-посланника посольства России Елену Копнину. Причиной стали найденные накануне в местном уезде Тулча обломки БПЛА.

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