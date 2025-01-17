В декабре выдача кредитных карт в Нижегородской области сократилась на 16,1% по сравнению с ноябрем. Всего в регионе было выдано 26,6 тыс. кредиток, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом выдача кредитных карт в России в декабре снизилась на 16,7% до 1,23 млн единиц. По сравнению с началом года показатель сократился на 39,7%. Заметнее всего выдача кредитных карт снизилась в Крыму (-24,6), Ханты-Мансийском автономном округе (-23,7%) и Красноярском крае (-22,2%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача новых кредитных карт в России сокращается восьмой месяц подряд. Тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и введением ограничений в отношении показателя долговой нагрузки.