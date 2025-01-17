В производство масла «Фанагория» вложила 120 млн рублей

С 2022 по 2025 год из заводских средств «Фанагория» вложила 120 млн руб. в производство масла из виноградных косточек. Об этом во время пресс-тура по винодельне рассказал начальник цеха по производству масла из виноградных косточек компании Дмитрий Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2025 гу производители планируют нарастить объемы выпуска продукции на 1,6 тыс. т. Сейчас завод функционирует без привлечения господдержки.

Как рассказал Дмитрий Волков, за 1,5 года для производства приобрели оборудование за счет льготных кредитов на 9,5 млн руб.

Нурий Бзасежев, Алина Зорина