В Челябинской области цыганку заподозрили в махинациях с маткапиталом

Сотрудники полиции Челябинска возбудили уголовное дело в отношении 49-летней представительницы цыганской общины по подозрению в мошенническом хищении средств материнского капитала (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Жительница Красноармейского района получила около 2 млн руб. за нерожденных детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии полиции, представительница этнической группы получила в районном ЗАГСе свидетельства о рождении близнецов, предоставив ложные сведения о появлении младенцев на свет. Затем она обратилась в Социальный фонд за материнским капиталом, а полученный сертификат обналичила, считают в ГУ МВД. Кроме того, на основании фальшивых документов жительница региона оформила и получала социальные пособия на несуществующих детей.

«Спустя пару лет женщина снова решила обманным путем получить деньги от государства. Она обратилась к оператору господдержки и предоставила ложные сведения о рождении третьего ребенка, после чего получила полагающуюся в таких случаях субсидию»,— сообщает ГУ МВД России по региону. Общая сумма ущерба оценивается в 2 млн руб.