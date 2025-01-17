В Уфе до конца января частично закроют Шакшинский мост

В Уфе с 18 по 31 января планируются частичное перекрытие Шакшинского моста. Так, с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 6:00 движение будет запрещено по крайним правым полосам в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе мэрии. Причина ограничений — строительство инженерных коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Длина построенного в 1984 году Шакшинского моста — 440 м. Его ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком выступает АО «Башкиравтодор». Стоимость работ, которые должны быть завершены в конце февраля 2025 года, — 2,1 млрд руб.

Венера Хисамова