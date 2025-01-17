Челябинская область в топ-5 регионов по числу закрытых компаний

В 2024 году в Челябинской области было открыто 3,3 тыс. компаний, а закрыто — 4,4 тыс. По сокращению числа действующих коммерческих организаций (-1,1 тыс.) регион находится на четвертом месте в рейтинге портала FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше, чем в Челябинской области, «смертность бизнеса» в 2024 году была в Новосибирской (-1,7 тыс. компаний), Омской (-1,2 тыс.) областях и Республике Бурятии (-1,2 тыс.). Также в топ-10 вошли Алтайский край (-1,1 тыс.), Республика Татарстан (-900.), Ивановская (-800тыс.), Ярославская, Свердловская и Самарская области (по -700 тыс.).

При этом в 34 российских регионах количество открытых компаний оказалось больше, чем число закрытых. Наибольший прирост наблюдался в Москве. Здесь в 2024 году открыли 80,8 тыс., а закрыли 55,8 тыс. компаний. Далее идут ДНР (+1,2 тыс.), Московская (+1 тыс.), Ленинградская (+900) области, Республики Калмыкия (+800), Дагестан (+700.), Башкортостан (+600), Чечня, Ставропольский край и ЛНР (по +500). Как отмечают в FinExpertiza, зачастую годовая положительная динамика в этих субъектах была достигнута не благодаря росту открытий, а из-за большего сокращения числа ликвидаций. Исключение составили новые регионы, Московская и Ленинградская области, а также Республика Калмыкия.

Виталина Ярховска