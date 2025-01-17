Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинская область в топ-5 регионов по числу закрытых компаний

В 2024 году в Челябинской области было открыто 3,3 тыс. компаний, а закрыто — 4,4 тыс. По сокращению числа действующих коммерческих организаций (-1,1 тыс.) регион находится на четвертом месте в рейтинге портала FinExpertiza.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше, чем в Челябинской области, «смертность бизнеса» в 2024 году была в Новосибирской (-1,7 тыс. компаний), Омской (-1,2 тыс.) областях и Республике Бурятии (-1,2 тыс.). Также в топ-10 вошли Алтайский край (-1,1 тыс.), Республика Татарстан (-900.), Ивановская (-800тыс.), Ярославская, Свердловская и Самарская области (по -700 тыс.).

При этом в 34 российских регионах количество открытых компаний оказалось больше, чем число закрытых. Наибольший прирост наблюдался в Москве. Здесь в 2024 году открыли 80,8 тыс., а закрыли 55,8 тыс. компаний. Далее идут ДНР (+1,2 тыс.), Московская (+1 тыс.), Ленинградская (+900) области, Республики Калмыкия (+800), Дагестан (+700.), Башкортостан (+600), Чечня, Ставропольский край и ЛНР (по +500). Как отмечают в FinExpertiza, зачастую годовая положительная динамика в этих субъектах была достигнута не благодаря росту открытий, а из-за большего сокращения числа ликвидаций. Исключение составили новые регионы, Московская и Ленинградская области, а также Республика Калмыкия.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...