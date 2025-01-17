В Кармаскалинском районе построят селекционный центр за 2,6 млрд рублей

ООО «СП Урожай» намерено инвестировать в реализацию проекта строительства в Кармаскалинском районе селекционно-семеноводческого центра 2,6 млрд руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» в правительстве республики генеральный директор компании Радик Рафиков.

В центре будет элеватор, рассчитанный на хранение 120 тыс. тонн зерна. На производстве создадут 40 рабочих мест. На площадке предприятия уже построен фундамент для пункта приема, очистки, сушки и хранения семян, начат монтаж конструкций и оборудования.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов отметил, что новый элеватор станет крупнейшим подобным объектом, построенным на территории региона в постсоветский период, и войдет в число лидеров региона по объему хранения зерна.

Проект получил статус приоритетного. Инвестору компенсируют часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также помогут в присоединении производственной площадки к сетям газоснабжения.

ООО «СП Урожай», по данным Rusprofile, зарегистрировано в село Староабсалямово Аургазинского района в декабре 2016 года. Владельцами компании являются Гульнара и Римма Рафиковы. В 2023 году выручка составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 700 млн руб.

Майя Иванова