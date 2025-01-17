В Чебоксарах осудят женщину, задушившую собственного внука
В Чебоксарах 61-летняя женщина предстанет перед судом за то, что задушила 9-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республики.
Следователи установили, что в апреле 2024 года пенсионерка была у себя дома, где задушила своего малолетнего внука. Ребенок скончался на месте.
После допроса свидетелей и проведения судебных экспертиз подтвердилась вина женщины. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемой психическое расстройство, в котором она представляет угрозу для окружающих. Ей рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
Дело направлено в суд.