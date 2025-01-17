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Администрация Ростова прокомментировала обрушение фасада дома Налбандова

16 января произошло обрушение фасада дома Налбандова по адресу ул. 18-я линия, 6. Пресс-служба администрации города сообщила, что здание не является объектом культурного наследия регионального или федерального значения.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В 2016 году дом был исключен из региональной программы капремонта, так как имеет признаки блокированного типа застройки», —говорится в сообщении.

Здание не признано аварийным. Сейчас территория вокруг дома очищена, и в кратчайшие сроки она будет огорожена.

Ева Китаева

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