Администрация Ростова прокомментировала обрушение фасада дома Налбандова

16 января произошло обрушение фасада дома Налбандова по адресу ул. 18-я линия, 6. Пресс-служба администрации города сообщила, что здание не является объектом культурного наследия регионального или федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В 2016 году дом был исключен из региональной программы капремонта, так как имеет признаки блокированного типа застройки», —говорится в сообщении.

Здание не признано аварийным. Сейчас территория вокруг дома очищена, и в кратчайшие сроки она будет огорожена.

Ева Китаева