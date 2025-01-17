В Самаре 18 и 19 января закроют участок улицы Советской Армии из-за ремонта водовода

Для проезда закроют участок улицы Советской Армии от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Ограничение будет действовать с 09:00 (MSK+1) 18 января до 05:00 20 января. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

Закрытие участка для проезда связано с проведением ремонта водовода, пролегающего по улице Советской Армии. Специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» организуют восстановительные работы возле домов №223 и №212.

Автобусы маршрутов №35 и №21м будут ездить в объезд — по улице Потапова (при движении в направлении улицы Ново-Садовой), по улице Гастелло (при движении в обратном направлении).

Руфия Кутляева