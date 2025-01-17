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Три нижегородских бара закрыли на 90 суток за торговлю алкоголем без лицензии

Судебные приставы приостановили работу трех баров в Нижнем Новгороде на 90 дней за нелегальную торговлю алкоголем. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

В трех заведениях торговали алкогольной продукцией без лицензии и документов, которые подтверждают легальность ее производства и оборота. В отношении юридических лиц составлены протоколы по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи алкоголя») и по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ («Нарушение требований к производству и обороту алкоголя»).

Приставы уже опечатали бары. Изъятый при проверке алкоголь уничтожат.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году, по подсчетам минпромторга, в Нижнем Новгороде с рынка «ушло» 138 торговых объектов, где выявили нелегальную продажу алкоголя.

Ксения Кучерявых

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