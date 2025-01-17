«Биннофарм Групп» реализовала благотворительные мероприятия по всей России, приуроченные к празднованию Нового года

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» завершила 2024 год серией благотворительных акций, приуроченных к Новому году. На всех площадках и в головном офисе компании прошла традиционная «Елка добра» — акция, в рамках которой сотрудники выбирают подопечных, семьи с детьми, оказавшиеся в сложной ситуации, и приобретают им подарки. Всего было передано более 230 подарков и новогодних наборов. В дополнение к благотворительному проекту компания выделяет средства на приобретение подарков и организацию праздничных мероприятий.



В акции участвовали все активы «Биннофарм Групп». Московский офис, R&D-центр собрали более 50 подарков для подопечных фондов «Подари подарок» и «Свет в руках», которые помогают малоимущим семьям, многодетным, воспитывающим детей с инвалидностью. Участники молодежного движения «ДВИЖ» завода «Биннофарм» передали коломенскому детскому социально-реабилитационному центру «Родной дом» 25 подарков для подопечных (в центре находятся 25 воспитанников в возрасте от двух до 16 лет) и организовали праздничное выступление и квест. ДВИЖевцы ставропольского «Биокома» передали подарки и новогодние украшения детям подшефного дошкольного детского дома №9 города Ставрополя. Сотрудники завода «Алиум» собрали 25 подарков для воспитанников «Серпуховского комплексного центра социального обслуживания и реабилитации». Центр поддерживает семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Завод «Синтез» собрал почти 50 подарков для семей, которые являются подопечными Кризисного центра Кургана и подготовил праздничное новогоднее представление в клубе «Синтез». Кроме того, для Областного социально-реабилитационного центра и детского дома подготовили сладкий стол. Более 50 подарков были отправлены Департаменту социальной политики Курганской области для поздравления их подопечных.

Алла Громова, директор по связям с общественностью:

«Ежегодно “Биннофарм Групп” организует праздничные мероприятия для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. У нас налажены контакты с фондами, детскими домами, центрами поддержки, и все активы принимают участие в марафоне добрых дел, который устраивает компания. Благотворительные акции находят горячий отклик среди наших коллег, и очень приятно, что каждый год мы можем подарить немного волшебства все большему количеству людей».

ООО «Биннофарм Групп»