В трех территориях Зауралья увеличена субсидия на жилье для многодетных семей

В Курганской области расширены меры поддержки для многодетных семей. В рамках регионального проекта «Русская мечта» они смогут получить субсидию в размере 1 млн руб. на покупку или строительство дома в Кургане, Шадринске и селе Кетово. Для всех остальных граждан сумма остается прежней — 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Кроме того, для многодетных семей полностью снимается ограничение по площади субсидируемых домов, которое сейчас составляет 150 кв. м. Для остальных участников программы максимальная площадь повышается до 200 кв. м. Также для всех увеличивается стоимость квартир, на которые можно получить субсидии, — до 10 млн руб.

В 2024 году субсидии на строительство или покупку дома, а также приобретение квартиры в многоэтажках, строящихся по проектам комплексного развития территорий, получили около 800 семей. В этом году планируется поддержать 1 тыс. семей.

Программа «Русская мечта» места действует в Курганской области седьмой год. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 сентября 2024 года сумма субсидии была увеличена с 700 тыс. до 1 млн руб. на строительство дома во всех населенных пунктах, кроме Кургана, Шадринска и Кетово.