Зарубежные СМИ: Благодаря чему соцсеть RedNote набирает популярность?

В ожидании блокировки TikTok американцы массово перебираются в другую китайскую соцсеть. Приложение RedNote возглавило чарт App Store в США. По оценкам аналитиков, всего за два дня его загрузили 700 тыс. человек. Сервис можно назвать аналогом TikTok, но кроме коротких видео, там можно публиковать текстовые посты и картинки. В 2024 году Джо Байден подписал закон, по которому популярную платформу могут заблокировать в США, если его американский бизнес не будет продан до 19 января 2025-го. Причина — в работе алгоритмов приложения. Власти США считают, что они нарушают конфиденциальность пользователей и в конечном счете угрожают нацбезопасности. О том, как американцы осваиваются в новой соцсети и как их приветствует китайская аудитория, — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

На китайском рынке платформа RedNote символично называется Xiaohongshu, то есть «маленькая красная книжечка». На Западе под таким заголовком известен сборник «Цитаты председателя Мао». И это выглядит как одна из множества шуток над американским правительством, пишет The New York Times. Недовольные потенциальной блокировкой так называемые «беженцы из TikTok» просто прокрутили страницу до другого приложения, которое вызывает прямые ассоциации с Компартией. Пользователи из КНР шутку поддержали и стали представляться американцам «новыми китайскими шпионами». Граждане обеих стран иронизируют над вопросами национальной безопасности и тем, как легко оказалось противостоять давлению.

TikTok, хоть и принадлежит китайской ByteDance, имеет штаб-квартиру в Сингапуре и заявляет, что работает независимо. Как напоминает British Broadcasting Corporation, для рынка КНР у компании существует отдельное приложение. А вот RedNote — настоящий китайский бизнес, расположенный в Шанхае, и одна из немногих местных соцсетей, доступных за границей. Теперь бывалые пользователи предлагают новичкам уроки мандаринского языка и просят помощи с английским, интересуются, похожа ли жизнь в Америке на сериал «Друзья» и требуют своеобразный налог за использование платформы — фотографию кота или собаки. При этом популярность RedNote оказалась выгодна не только разработчикам площадки и магазинам приложений. Сервис для изучения языков Duolingo отметил троекратный рост интереса к китайскому.

Успех оказался неожиданным для самой платформы, замечает CNN. Теперь RedNote экстренно набирает модераторов англоязычного контента. Судя по всему, работы им хватит: несмотря на теплый прием со стороны китайской аудитории, кое-что в работе площадки кажется американцам непривычным. Это, конечно же, цензура. Под запретом не только порнография, наркотики или разжигание ненависти, но и множество тем, которые кажутся деликатными правительству КНР. Действующие пользователи советуют беженцам высказываться аккуратнее и, например, уважать «политику одного Китая». Официальный Вашингтон популярность RedNote не комментировал. А вот Пекин явно считает это победой своей «мягкой силы». Государственная газета «Жэньмин жибао» объясняет интерес к платформе «глубоким историческим и культурным наследием Китая, открытостью страны, дружелюбием людей и толерантностью общества».

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