Следователя нижегородской полиции осудили за подложное судебное постановление

Приокский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении следователя городской полиции, обвиненной в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, осужденная при расследовании другого уголовного дела о мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт школы изготовила подложное судебное постановление об аресте имущества обвиняемого на 20 млн руб. Тем самым она хотела скрыть собственную халатность, говорится в сообщении.

Суд признал ее виновной лишь в служебном подлоге и назначил ей два года лишения свободы условно.

Владимир Зубарев