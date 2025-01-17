Следователя нижегородской полиции осудили за подложное судебное постановление
Приокский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении следователя городской полиции, обвиненной в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в суде.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По фабуле дела, осужденная при расследовании другого уголовного дела о мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт школы изготовила подложное судебное постановление об аресте имущества обвиняемого на 20 млн руб. Тем самым она хотела скрыть собственную халатность, говорится в сообщении.
Суд признал ее виновной лишь в служебном подлоге и назначил ей два года лишения свободы условно.