В Челябинске будут судить экс-сотрудника ГАИ за хищение 90 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело бывшего сотрудника ГАИ по Челябинской области Сергея Алексеева. Его обвиняют в мошенничестве при продаже бытовой техники и обмане 78 человек с ущербом в 90 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2021-го по август 2023 года Сергей Алексеев под видом предпринимательской деятельности продавал бытовую и цифровую технику по цене на 20% ниже рыночной. Деньги он оставлял себе, а покупатели товар не получали. Кроме того, он искал среди знакомых автовладельцев и просил их оформить для него денежный заем под залог автомобиля у пособника. Транспорт впоследствии продавался, а деньги собственникам не возвращались. От действий подозреваемого пострадали 78 человек, ущерб составил 90 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).