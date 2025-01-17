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В аварии в Усть-Лабинском районе погибли водитель и пассажир

В ДТП, произошедшем в Усть-Лабинском районе, погибли водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла около 7:40 по мск на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края». Девушка за рулем Opel Astra не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди «ВАЗ 2105». После столкновения Opel Astra по инерции продолжил движение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 2107».

До приезда скорой помощи скончались пассажир и водитель «ВАЗ 2107». Девушку доставили с многочисленными травмами в ЦРБ станицы Выселки.

Алина Зорина

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