«В Башмет-центре пройдет серия камерных концертов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие концерты, постановки и театральные проекты пройдут в рамках мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

И снова в Москве до 9 февраля проходит уже VI Зимний международный фестиваль искусств. Им традиционно руководит Юрий Башмет. Всего намечено 18 мероприятий на шести городских площадках. В фестивале принимают участие коллективы из Китая, Индии и Италии. Как обычно бывает в башметовских фестах, помимо музыкальной составляющей, которая, кстати, никогда у Юрия Абрамовича не бывает исключительно классической, — это всегда и джаз, и фолк, иногда, помню, даже бывал и рок, — так вот, помимо собственно музыки, здесь всегда можно встретить и театральные постановки, и балет, и оперу.

Начну с ближайших событий. В эти выходные на сцене Башмет-центра на Большой Полянке пройдет серия камерных концертов. Впервые традиционные «квартетники» посвящены столетию «патриарха квартетного искусства», основателя Квартета имени Бородина, знаменитого виолончелиста Валентина Берлинского.

Перечислю интересные, думаю, всем театральные проекты. Конечно, уже всеми ожидаемое превью и московских, и сочинских фестивалей уже в течение шести лет — моноспектакль «Не покидай свою планету». Текст Антуана де Сент-Экзюпери читает Константин Хабенский, а играет Башмет и его оркестр «Солисты Москвы». «Истории любви» в МХТ имени Чехова, «Кроткая» с Сергеем Гармашом в Малом театре. «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в Концертном зале имени Чайковского.

Отмечу также премьеру в Театре Гоголя. 1 февраля здесь дадут постановку «Когда пришла к тебе любовь» по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое», режиссер Марина Брусникина. В главной роли Игорь Костолевский, альт будет в руках маэстро Башмета. «Коронкой» московского фестиваля всегда является концерт, который так и называется — «Концерт в день рождения Юрия Башмета», 24 января в филармонии. Программа традиционно держится в секрете. А вот 5 февраля состоится суперсобытие: концерт «Виолиниссимо» на инструментах Страдивари из собрания Госколлекции уникальных музыкальных инструментов России. Вечер посвящается столетию выдающегося скрипача Леонида Когана.

Ну и, конечно, напомню о том, что с 12 по 23 февраля в Сочи пройдет одно из главных сезонных и мультижанровых событий года — уже 18-й по счету Зимний международный фестиваль искусств. Присоединяйтесь.

Дмитрий Буткевич