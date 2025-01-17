На трассе Обход Сызрани погиб водитель Kia Rio

Сегодня 17 января на трассе Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу Москва — Самара» произошло ДТП, в котором один человек погиб и один получил серьезные ранения, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация об аварии поступила на пульт оперативных служб в 9:15 (MSK+1). Прибывшие на место пожарные-спасатели установили, что столкнулись встречные Kia Rio и грузовой Mercedes. Водитель легкового автомобиля погиб, а его пассажир пострадал и был передан медработникам для госпитализации.

«Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи»,— заявили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Алексей Алексеев