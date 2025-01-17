За новогодние каникулы казино в «Красной Поляне» приняло 37,6 тысяч гостей

В новогодние праздники казино на территории курорта «Красная Поляна» приняло более 37,6 тыс. гостей. Показатель вырос на 1,8%, сообщает пресс-служба Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

За прошедшие новогодние праздники российские казино установили рекорд по посещаемости. Казино Tigre de Cristal во Владивостоке показало рост посещаемости на 33%, встретив почти 15 тыс. гостей. Казино Sobranie также продемонстрировало рост на 40,3%, приняв 9,5 тыс. посетителей. Игорная зона «Сибирская монета» увеличила поток на 5,1%, приняв 30,5 тыс. гостей. Казино «Шамбала» в обеих игорных зонах показало рост посещаемости: в «Приморье» на 2,1% и в «Янтарной» на 80%, приняв 10 тыс. и 6,8 тыс. гостей соответственно.

Концертно-развлекательная площадка Red Arena в игорной зоне «Красная Поляна» приняла почти 13,8 тыс. посетителей на январских каникулах. Прошлогодний показатель вырос больше чем в два раза.

Общая статистика посещения игорных зон в России демонстрирует положительную динамику. В 2025 году количество гостей на новогодних каникулах увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом.

Дмитрий Анфиногенов, исполнительный директор АИРИС, отметил, что рост посещаемости связан с комплексным развитием неигровых видов досуга. Он подчеркнул, что игорные зоны становятся не просто местами для азартных игр, а многофункциональными курортами, предлагающими развлечения, гастрономию и культурные программы. Это привлекает множество гостей, которые ищут новые впечатления и хотят разнообразить свой отдых. Игорные зоны продолжают развивать событийный туризм и улучшать качество сервиса, чтобы гости могли получить еще больше удовольствия от своего визита. Игорные зоны, сосредоточившись на развитии событийного туризма, способствуют созданию полноценной туристической экосистемы. Это, в свою очередь, может подтвердить их значимость в экономическом развитии регионов.

Алина Зорина