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Новосибирцы инвестируют в столицу: какие квартиры в Москве выбирают жители Сибири?

По данным опроса Level Group , каждый седьмой житель Новосибирска и Новосибирской области (14%) рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве в ближайший год. Интерес к московскому жилью во многом обусловлен личными мотивами: каждый третий опрошенный (32%) видит в этом возможность жить в одном городе с близкими людьми (друзьями, коллегами, второй половинкой или родственниками). Почти 30% респондентов рассматривают переезд в столицу как улучшение качества жизни, а 21% заинтересованы в покупке жилья в качестве инвестиции.

Для большинства участников опроса (61%) решающим фактором является стоимость жилья и доступные ипотечные условия. Немаловажны инфраструктура и транспортная доступность: этот критерий отметили 54% респондентов. На третьем месте — престижность района, которую выделили 45% новосибирцев. Безопасность территории жилого комплекса играет значительную роль для 34% опрошенных, а близость квартиры к месту работы или учебы важна для 37%. Возможность покупки жилья с отделкой — приоритет для почти половины респондентов (48%).

“Покупка недвижимости в Москве становится всё более привлекательной для жителей Новосибирска, особенно для тех, кто рассматривает переезд в столицу или хочет вложиться в качественное жилье. В Level Лесной мы постарались учесть эти запросы. Наш жилой комплекс расположен в одном из самых зеленых районов столицы - вокруг расположены несколько лесных массивов. Буквально в нескольких минутах есть зона отдыха - пойма реки Синички. Проект объединяет современные архитектурные решения с продуманной инфраструктурой. В комплексе есть все для комфортной жизни с детьми: дворы без машин, детские площадки и образовательные кружки, своя школа и два детских сада. Мы предлагаем разнообразные планировки, включая квартиры с панорамными окнами и просторными террасами, которые идеально подойдут как для больших семей, так и для тех, кто ценит личное пространство. При строительстве мы также учитывали важность транспортной доступности: жилой комплекс находится рядом с московским метро, а на транспорте можно быстро добраться до центра Москвы. Большая часть корпусов уже заселена, новых жителей ждет дружное комьюнити родителей и детей, проживающих в жилом комплексе. Как показало исследование, для большинства жителей Новосибирска важны качество строительства, престиж района и удобство повседневной жизни — именно на эти аспекты мы сделали акцент при разработке проекта“, – комментирует пресс-служба Level Group.

Наиболее популярным ценовым сегментом у новосибирцев являются квартиры стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей (46%). Немного меньше интересуются жильем в диапазоне от 10 до 20 миллионов (31%). При этом около 20% готовы рассмотреть более дорогое жилье, стоимостью до 30 миллионов рублей.

Что касается размеров жилья, 54% респондентов предпочитают однокомнатные квартиры, что делает их самым востребованным вариантом. Студии интересуют 25%, а двухкомнатные квартиры выбрали 14% участников опроса. Трехкомнатные квартиры и более просторные варианты остаются менее популярными, с общей долей менее 8%.

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Компания Level Group провела исследование, в котором приняли участие более 1200 респондентов из Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 18 лет.

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга лидеров продаж в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году.

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Фото: Предоставлено Level group

Фото: Предоставлено Level group

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Фото: Предоставлено Level group

Фото: Предоставлено Level group

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