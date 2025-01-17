В Центральном районе Тольятти вновь прорвало трубопровод водоснабжения

В Центральном районе Тольятти второй день подряд происходит прорыв трубопровода холодного водоснабжения. Сегодня, 17 января, в 10:15 (MSK+1) утечка произошла на трубопроводе диаметром 150 мм по адресу: ул. Карбышева, 4, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На время проведения восстановительных работ без холодного водоснабжения остались потребители одного многоквартирного жилого дома, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 15:00 (MSK+1) сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, 16 января, утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм произошла по адресу: ул. Ленина, 48. Без воды остались потребители 7 многоквартирных жилых домов. Водоснабжение было восстановлено в тот же день.

Алексей Алексеев