В Челябинской области турпоток с размещением в гостиницах вырос на 10% за год

За 11 месяцев 2024 года в гостиницах, гостевых дома и кемпингах Челябинской области разместились 1,19 млн туристов. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по Уральскому федеральному округу показатель вырос на 5%, до 5,13 млн человек, сообщает Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Доходы коллективных средств размещения Челябинской области за год выросли на 25% и превысили 11 млрд руб. Средняя выручка отеля в перерасчете на одного гостя составила 9,2 тыс. руб., что на 14% выше, чем в 2023 году. «Росту доходов способствуют как увеличение загрузки объектов, так и рост чека»,— сообщает Центр проектного развития территорий.

По данным системы BigDate, в Челябинскую область за 11 месяцев прошлого года было совершено 7,55 млн туристических поездок. Большинство гостей — 58% — приезжают из соседних областей. Чаще всего это жители Свердловской области — 20,5%, Башкортостана — 20,1%, Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами — 7,7%, Татарстан — 4,7 % и Курганская область — 4,5%. На туристов из столичных городов — Москвы и Санкт-Петербурга приходится почти 10% от турпотока.

В среднем туристы проводят в Челябинской области 3-4 дня. Больше всего гостей привлекают на Южном Урале национальные парки, термальные и горнолыжные курорты.