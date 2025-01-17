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Число выдворенных из Курганской области мигрантов в 2024 году выросло в два раза

За 2024 год курганские приставы выдворили за пределы России 683 нелегальных мигранта за нарушения законодательства о пребывании на территории страны. Это на 95% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чаще всего в прошлом году приставы выдворяли за пределы страны уроженцев Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом реже правила въезда стали нарушать граждане Азербайджана и Казахстана. В середине года нелегальные мигранты вернулись на Кубу и в Эквадор.

Виталина Ярховска

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