Глава СК России поручил возбудить уголовное дело об избиении пятиклассника сверстниками в Оренбурге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего в Оренбуржье, а также представить доклад об установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в соцмедиа сообщается об избиении в Оренбурге пятиклассника сверстниками. Следственные органы СК России по Оренбуржью проводят процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В СУ СК России по Оренбургской области сообщают, что в телеграмм-каналах распространилось видео, на котором школьники одного из общеобразовательных учреждений избивают несовершеннолетнего и снимают свои действия на телефон. После произошедшего несовершеннолетнего доставили в больницу, где ему поставили диагноз — сотрясение головного мозга.

В рамках проверки «будут установлены все участники инцидента, их действиям будет дана правовая оценка». Также оценка будет дана обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, педагогов и сотрудников органов профилактики.

Руфия Кутляева