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В Оренбуржье завершили расследование дела о хищении денег экс-заведующей дошкольного учреждения

В Октябрьском районе следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая с февраля по декабрь 2022 года фиктивно трудоустроила своего сына с целью хищения бюджетных денег. Она знала, что выполнять свои функциональные обязанности в возглавляемом ею учреждении он не будет. Таким образом она бывшая заведующая присвоила свыше 190 тыс. руб.

В рамках следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 90 тыс. руб.

Руфия Кутляева

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