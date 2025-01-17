В Оренбуржье завершили расследование дела о хищении денег экс-заведующей дошкольного учреждения

В Октябрьском районе следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая с февраля по декабрь 2022 года фиктивно трудоустроила своего сына с целью хищения бюджетных денег. Она знала, что выполнять свои функциональные обязанности в возглавляемом ею учреждении он не будет. Таким образом она бывшая заведующая присвоила свыше 190 тыс. руб.

В рамках следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 90 тыс. руб.

Руфия Кутляева