Благоустраивать центр Ростова будет «Ярдормост»

Контракт на ремонт объектов транспортной инфраструктуры в Ростове Великом (Ярославская область) заключили с АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Контракт размещен на портале zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Документ «Пешеходная зона Ростов» Фото: Документ «Пешеходная зона Ростов»

Напомним, что ремонтировать объекты будут в соответствие с концепцией создания пешеходной зоны. Местом проведения работ обозначены улица Карла Маркса, Советский переулок, Советская площадь, улицы Каменный мост и 50 лет Октября. Стоимость контракта составила 129,4 млн руб. Он был заключен 9 января 2025 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках работ подрядчик уложит новую бетонную плитку, поставит урны, чугунные скамейки и указатели, металлические пешеходные ограждения, столбы «Ампир». Кроме того, будет проведено озеленение территории. Работы должны быть выполнены в период с 1 мая по 31 августа 2025 года.

Алла Чижова