Ростов вошел в России в лидеры по числу сданных в 2024 году новостроек

По итогам 2024 года в Ростове было сдано 760 тыс. кв. м. первичного жилья. По этому показателю город занял шестое место среди российских миллионников, сообщает пресс-служба Яндекс Недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В тройку лидеров по вводу первичного жилья вошли Москва (6,6 млн кв. м), Санкт-Петербург (3 млн кв. м) и Краснодар (2,2 млн кв. м).

В Ростове часть квартир из новостроек по мере завершения ремонта и обустройства жилья собственниками перейдет в сегмент долгосрочной аренды в 2025 году и пополнит экспозицию съемного жилья. В таких арендных квартирах обычно предусмотрены свежий ремонт, современная сантехника, новая мебель и бытовая техника.

«В 2025 году тренд на переход части «вчерашних» новостроек в сегмент долгосрочной аренды в крупнейших городах сохранится, так как объемы ввода новостроек в 2024 году оставались на высоком уровне и повторили показатели 2023 года», – подчеркнул руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

При этом квартиры в новостройках Ростова могут стоить в 1,5-2 раза дороже, чем квартиры аналогичных параметров, но в более «старших» домах. Например, стоимость аренды «однушки» площадью 33 кв. м. в доме 2022 года постройки в Октябрьском районе составляет 45 тыс. руб. В то же время схожая по параметрам однокомнатная квартира с современным ремонтом, но в доме 1975 года постройки стоит уже 30 тыс. руб. в месяц.

Ева Китаева