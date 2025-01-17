Экскурсоводам Ярославля мешают работать гололед и каток на Советской

В Ярославле экскурсоводы рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за недостаточно качественной уборки города. Об этом на заседании Экспертного совета по туризму в мэрии сообщил член совета, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова Андрей Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская площадь в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Советская площадь в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

На заседании совета обсуждались итоги новогодних праздников, когда в город традиционно приезжает много туристов. Господин Данилов опросил экскурсоводов, что мешает им работать в городе зимой, и сделал доклад об этом.

«Главными проблемами были названы недостаточно качественная уборка города (видимо, сказался гололед, особенно вне зоны ЮНЕСКО), излишняя загруженность Советской площади развлекательными объектами и заставленность улиц в центре автомобилями»,— написал Андрей Данилов на своей странице ВКонтакте.

Эксперт сообщил, что из-за размещения катка, аттракционов и домиков на Советской площади туристам плохо видно храм Ильи Пророка. Мешает вести экскурсии и громкая музыка. Экскурсоводы предложили вынести развлекательные объекты на площадь Юности или к КЗЦ «Миллениум».

«На совете присутствовал мэр города Артем Владимирович Молчанов, который внимательно слушал выступающих и активно участвовал в дискуссии. Договорились встречаться далее не реже раза в квартал»,— написал Андрей Данилов.

Антон Голицын