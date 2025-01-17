Краснодар стал лидером в России по доле новостроек

Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по числу построенных жилых домов в течение последних пять лет, а также по доле современных проектов в городе и количеству введенных на первичном рынке квадратных метров в 2024 году. В «Яндекс Аренде» считают, что часть новых квартир после ремонта и обустройства собственниками перейдет в сегмент долгосрочной аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным сервиса, 53,2% россиян с опытом аренды и те, кто планирует снимать жилье в ближайшее время, отдают предпочтение квартирам во «вчерашних» новостройках — современных жилых и апарт-комплексах. Еще почти 20% опрошенных готовы рассмотреть дома не старше 30 лет. Аналитики отмечают, что респонденты выбирают новостройки не только из-за эстетики. Важными требованиями являются ремонт, шумо- и теплоизоляция, высота потолков, площадь отдельных помещений в квартире, современные подходы в организации доступа в подъезд и наличие необходимой инфраструктуры на территории ЖК.

В Краснодаре доля современных проектов, построенных за последние пять лет, составляет 5,9%, или почти 400 домов, от всех новостроек в России. На втором месте — Волгоград (3,2%), на третьем месте — Красноярск (3%).

Часть новых квартир в Краснодаре переходит на рынок аренды недвижимости. По данным «Яндекс Аренды», стоимость сдаваемой однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м в столице Кубани в доме 2021 года постройки, расположенном в Прикубанском округе, составляет 38 тыс. руб. При тех же параметрах «однушку» с современным ремонтом, но в доме 1968 года постройки будут сдавать за 26 тыс. руб. в месяц.

По данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», в городах-миллионниках всего ввели за пять лет более 19,5 млн кв. м. Лидерами стали Москва (6,6 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3 млн кв. м). Третье место досталось Краснодару (2,2 млн кв. м).

Татьяна Ручкина