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Ярославцы перестали рубить новогодние ели в лесах

В Ярославской области в декабре 2024-го и январе 2025 года не было выявлено незаконных рубок елей для празднования Нового года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

С 15 декабря по 8 января государственные лесные инспекторы провели в регионе около 200 рейдов, в том числе совместно с полицией и общественными инспекторами. Также автомобили проверялись на постах на дорогах.

Ни одного случая незаконной рубки елей не было выявлено. По мнению и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирины Гукасян, результат дали профилактические меры, которые принимались в последние несколько лет.

Антон Голицын

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