В прошлом году пассажиры Большого Савино пытались пронести на борт оружие, ножи и инструменты

За 2024 год сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Большое Савино изъяли 3484 предмета, которые жители и гости Пермского края пытались пронести на борт. Как сообщает пресс-служба аэропорта, среди запрещенных вещей в ручной клади были парфюмерия и косметика в емкостях более 100 мл, иглы для подкожных инъекций, алкоголь не в заводской упаковке, портативные зарядные устройства мощностью свыше 160Wh, инструменты, оружие и ножи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в 2024 году пассажиропоток Большого Савино составил более 1,95 млн человек. Лидером по количеству перевезенных пассажиров стал «Аэрофлот», на его долю пришлось более 660 тыс. пассажиров.