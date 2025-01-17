В Сочи пятый год подряд отменяют Российский инвестфорум

Российский инвестиционный форум (РИФ), который традиционно проходил в Сочи в феврале, не состоится пятый год подряд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса и регионов, участвовавших ранее в мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Корпорации МСП, «Деловой России», ТПП, а также власти сразу нескольких областей заявили изданию, что приглашений не получали, а сроки проведения форума не объявляли.

В последний раз РИФ проводили в 2019 году. После его отменяли из-за пандемии. В 2022-м форум планировали возобновить и на сайте Росконгресса даже публиковали даты проведения. Однако в начале 2022-го мероприятие отменили из-за эпидемиологической ситуации.

Летом 2024 года советник президента Антон Кобяков заявлял, что мероприятие могут возобновить в феврале 2025-го. По его словам, сейчас нет обобщающего форума по региональной повестке.

Татьяна Ручкина