Убийцу пермского следователя приговорили к 17 годам колонии

Пермский краевой суд сегодня признал Алексея Головина виновным в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина. Пенсионер Росгвардии приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

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В сентябре 2024 года экс-силовик убил топором следователя в присутствии двух малолетних детей жертвы. Вину в совершении преступления Головин признал.

Обвинение предлагало приговорить его к 19 годам колонии строгого режима.