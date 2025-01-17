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Ротенберг не боится возможной отставки после поражения СКА от «Северстали»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не боится возможной отставки после поражения от «Северстали» со счетом 4:7. Он подчеркнул, что в профессиональном спорте недопустимо чувство страха и боязни.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Я буду делать всегда все возможное для побед. В истории клуба бывали очень разные сложные ситуации. Не хочу сейчас все это рассказывать, таких ситуаций очень много»,— сказал наставник армейцев.

Господин Ротенберг добавил, что в сложившейся ситуации благодарен владельцу команды Алексею Миллеру и болельщикам, которые продолжают верить в команду и ее характер.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА потерпел уже четвертое поражение подряд. До «Северстали» армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву».

Андрей Маркелов

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