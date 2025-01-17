В Новокуйбышевске горел частный дом и надворные постройки на 200 квадратных метрах
В четверг, 16 января, в 23:20 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме и надворных постройках, расположенных в Новокуйбышевске, в поселке Гранный на ул. Речная, 73Б. Об этом сообщает МЧС Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, в результате пожара погибших и пострадавших нет. В 04:28 17 января пожар ликвидировали на площади 200 кв. м. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. На место происшествия привлекли 85 специалистом и 26 единиц техники.