В Новокуйбышевске горел частный дом и надворные постройки на 200 квадратных метрах

В четверг, 16 января, в 23:20 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме и надворных постройках, расположенных в Новокуйбышевске, в поселке Гранный на ул. Речная, 73Б. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в результате пожара погибших и пострадавших нет. В 04:28 17 января пожар ликвидировали на площади 200 кв. м. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. На место происшествия привлекли 85 специалистом и 26 единиц техники.

Руфия Кутляева