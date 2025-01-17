Уфимская ресторанная сеть открыла в Перми итальянское бистро

Уфимская ресторанная сеть Trend запустила в Перми итальянское бистро. Заведение Avgust bistro открылось на первом этаже ТРЦ «Планета» на месте кофейни «Французский пекарь», сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра. Бистро заняло площадь более 300 кв. м.

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В меню Avgust bistro — пицца, паста, различные закуски, салаты, супы и горячие блюда, а также десерты и напитки.

Группа Trend, основанная в Уфе, включает в себя более 30 проектов, от ресторанов авторской кухни и отелей до проектов free flow. Среди заведений Trend — рестораны «Птицы», Noisy bar & kitchen, «Дуслык», сеть семейных кафе Buffet Cafe. О планах Trend запустить в Перми свое заведение Avgust bistro стало известно в конце сентября. У компании в Перми уже работает в ТРЦ «Планета» кафе Buffet.