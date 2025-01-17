Из района реки Можепсин в Анапе полностью вывезли гору замазученного песка
Гору замазученного песка в устье реки Можепсин в Анапе полностью вывезли. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края
На месте сейчас остался строительный контейнер-лодочка. Туда на протяжении нескольких недель свозили песок с нефтепродуктами с протяженного участка пляжей Анапы.
Сейчас с береговой линии вывезен весь песок, загрязненный мазутом. Специалисты сосредоточены на бережной очистке пляжей, установке и своевременной замене полипропиленовых сетей, которые служат естественным фильтром, задерживающим мелкие частицы мазута. Эти меры помогут сохранить пляжи в чистоте.