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Из района реки Можепсин в Анапе полностью вывезли гору замазученного песка

Гору замазученного песка в устье реки Можепсин в Анапе полностью вывезли. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

На месте сейчас остался строительный контейнер-лодочка. Туда на протяжении нескольких недель свозили песок с нефтепродуктами с протяженного участка пляжей Анапы.

Сейчас с береговой линии вывезен весь песок, загрязненный мазутом. Специалисты сосредоточены на бережной очистке пляжей, установке и своевременной замене полипропиленовых сетей, которые служат естественным фильтром, задерживающим мелкие частицы мазута. Эти меры помогут сохранить пляжи в чистоте.

Алина Зорина

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