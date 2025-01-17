Бастрыкину доложат об уголовном деле по жалобе на условия в общежитии в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, (ст. 238 УК РФ) в Благовещенске в Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по обращению жильцов общежития. В соцсетях они пожаловались главе ведомства на плохие условия проживания из-за аварийных коммуникаций. Заявители сообщили, что новые собственники здания не поддерживают его в надлежащем состоянии, несмотря на своевременную оплату жильцами услуг ЖКХ. Из-за сырости жильцы болеют, а уполномоченные органы бездействуют, сообщается в пресс-релизе СКР.

Майя Иванова