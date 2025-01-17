Из-за работ без электричества могут остаться 25 улиц Сочи

В пятницу, 17 января, 25 улиц Сочи могут остаться без света. Изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании. Ограничения продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

В последний рабочий день недели без света могут остаться жители улиц Демократическая, Кирова, Дорога на большой Ахун, Грибоедова, Учительская, Тургенева, Джигитская. Ограничения подачи электроэнергии могут затронуть улицы Вишневая, Чебрикова, Дагомысская, Львовская, Тракторная, Ручейная, Верхняя, Амурская.

Из-за плановых ремонтных работ без света могут остаться жители переулков Вишневый, Юртовский. Специалисты могут ограничить подачу электроэнергии для поселков Вардане и Мамедова щель, а также для села Зубова щель. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик