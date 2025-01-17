В Перми за 11 месяцев 2024 года площадь проданных новостроек сократилась на 39%

В компании «Философт» проанализировали ключевые тренды рынка новостроек в Перми за 2024 год. По данным аналитиков, за 11 месяцев 2024 года в краевом центре продали 286,99 тыс. кв. м нового жилья — это на 39% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (470,05 тыс. кв. м). Количество проданных лотов за 11 месяцев прошлого года (6,12 тыс. штук) сократилось на 35% год к году (за 11 месяцев 2023 года продали 9,4 тыс. штук).

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Девелоперы в Перми от продажи жилья за указанный период 2024 года получили 40,4 млрд руб.— это на 25% меньше, чем в 2023-м (53,9 млрд руб.). Средняя стоимость новостроек в Перми составила 141 тыс. руб.— на 23% выше, чем по итогам 11 месяцев 2023 года.

Помимо Перми, «Философт» проанализировала изменения рынка новостроек за 11 месяцев минувшего года в Кирове, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Количество проданных квадратных метров в этих городах снизилось в 2024 году, что связано с ростом стоимости квадратного метра. Однако потом в Кирове, Ульяновске и Казани цена за 1 кв. м стабилизировалась и начала демонстрировать тенденцию к снижению. В Екатеринбурге, Перми и Нижнем Новгороде баланс еще не установлен, и цена колеблется от месяца к месяцу как в большую, так и в меньшую сторону. В Ижевске стоимость продолжает уверенно расти, хотя и медленно. Объем продаж в большинстве регионов снизился по сравнению с началом осени.

Согласно статистике «ДОМ.РФ», сроки получения разрешений на строительство и ввод новых объектов в эксплуатацию в 2024 году значительно увеличились. Новые многоквартирные дома (МКД) не запускаются в запланированных объемах, а уже стартовавшие проекты сталкиваются с задержками. «Это говорит о том, что в 2025 году темпы ввода новых МКД окажутся ниже, чем в текущем году. В свою очередь, к 2026 году это может привести к формированию дефицита новостроек на рынке, что, безусловно, повлияет на рост цен»,— говорят в «Философте».

Динамика цен на квартиры будет зависеть от колебаний спроса и предложения, от наличия льготных программ ипотеки. Если на рынке появятся новые программы кредитования и лимиты не будут исчерпаны за короткий срок, можно рассчитывать на заметный рост цен уже с начала 2025 года, полагают аналитики. С другой стороны, в случае закрытия правительством всех действующих программ или их недостаточной привлекательности для покупателей рынку потребуется около 6–8 месяцев для адаптации к новым условиям и поиска альтернативных инструментов и подходов.