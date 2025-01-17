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Три полосы движения на трассе Петербург — Псков закрывали из-за тройного ДТП

В пятом часу утра 17 января на 35 км автодороги «Петербург — Псков» водитель Lada Largus не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, сообщает пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти.

Последствия ДТП с участием трех автомобилей на трассе Петербург - Псков

Последствия ДТП с участием трех автомобилей на трассе Петербург - Псков

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Последствия ДТП с участием трех автомобилей на трассе Петербург - Псков

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В стоящий отечественный автомобиль следом врезалась грузовая машина Sitrak с прицепом. В результате столкновения большегруз перевернулся. Через 20 минут в опрокинувшийся полуприцеп врезался китайский кроссовер Chery Tiggo.

Пострадала 45-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После случившегося пришлось перекрыть все три полосы движения в направлении на Псков. К 06:00 сотрудникам ГАИ удалось открыть одну полосу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 15 января на 98-м километре внутренного кольца КАД столкнулись четыре автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. В результате происшествия пострадали два человека.

Андрей Маркелов

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