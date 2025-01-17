Советник Байдена увидел риски для США из-за ограничений России по урану

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх предупредил о риске для ядерной энергетики страны из-за ограничений Россией экспорта обогащенного урана, которые были введены в ноябре 2024 года. Решение тогда было принято в ответ на запрет американской администрации поставлять обогащенный уран из России в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Далип Сингх

Фото: Alex Brandon / AP Далип Сингх

Фото: Alex Brandon / AP

«Россия в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников»,— сообщил господин Сингх, приводя примеры того, как санкции других стран влияют на США (цитата по ТАСС).

Ограничения Вашингтона на экспорт российского урана вступили в силу в начале августа. Эта мера будет действовать до 2040 года. При этом до января 2028 года Минэнерго страны получило право давать лицензии на покупку урана из России в случае, если нет альтернативного продавца или поставка отвечает национальным интересам США.

Ответные меры российской стороны распространяются как на прямой вывоз урана в США, так и на экспорт по соглашениям с лицами, зарегистрированными в стране. При этом остаются разрешенными поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.