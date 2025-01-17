Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Диспансеризацию в Екатеринбурге прошло более полумиллиона горожан в 2024 году

В течение 2024 года в Екатеринбурге приняли участие в диспансеризации почти 581 тыс. человек, сообщили в городской администрации. По данным минздрава Свердловской области, этот показатель вырос в сравнении с предыдущими годами: в 2022 году он составлял 262 тыс. человек, в 2023 году — 406 тыс. человек.

Пациент во время диспансеризации на процедуре ЭКГ

Пациент во время диспансеризации на процедуре ЭКГ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пациент во время диспансеризации на процедуре ЭКГ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В прошлом году были выявлены хронические неинфекционные заболевания почти у 42,7 тыс. обследовавшихся, включая болезни системы кровообращения (36,4 тыс.), органов дыхания (2,6 тыс.) и сахарный диабет (2,6 тыс.). Также было обнаружено 978 случаев злокачественных новообразований.

По итогам докладов Алексей Орлов поручил руководителям крупных предприятий города централизованно направлять работников на диспансеризацию и профосмотры.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области 59 078 человек прошли этап диспансеризации для граждан репродуктивного возраста, длившийся с 1 февраля по 10 июня — из 59 тыс. человек лишь 6205 были мужчинами. Второй этап диспансеризации прошли 10 339 жителей региона.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...