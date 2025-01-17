Диспансеризацию в Екатеринбурге прошло более полумиллиона горожан в 2024 году

В течение 2024 года в Екатеринбурге приняли участие в диспансеризации почти 581 тыс. человек, сообщили в городской администрации. По данным минздрава Свердловской области, этот показатель вырос в сравнении с предыдущими годами: в 2022 году он составлял 262 тыс. человек, в 2023 году — 406 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пациент во время диспансеризации на процедуре ЭКГ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Пациент во время диспансеризации на процедуре ЭКГ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В прошлом году были выявлены хронические неинфекционные заболевания почти у 42,7 тыс. обследовавшихся, включая болезни системы кровообращения (36,4 тыс.), органов дыхания (2,6 тыс.) и сахарный диабет (2,6 тыс.). Также было обнаружено 978 случаев злокачественных новообразований.

По итогам докладов Алексей Орлов поручил руководителям крупных предприятий города централизованно направлять работников на диспансеризацию и профосмотры.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области 59 078 человек прошли этап диспансеризации для граждан репродуктивного возраста, длившийся с 1 февраля по 10 июня — из 59 тыс. человек лишь 6205 были мужчинами. Второй этап диспансеризации прошли 10 339 жителей региона.

Ирина Пичурина