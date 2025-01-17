В Челябинске не нашли строителей для здания Центра общественной безопасности

В Челябинске признаны несостоявшимися торги по определению подрядчика на разработку проекта и строительство административного здания для АНО «Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области» («ЦОБ74») за 463,8 млн руб. На конкурс была подана одна заявка, которая не соответствовала требованиям, указано на портале госзакупок.

АНО «ЦОБ74» является подведомственной организацией министерства общественной безопасности региона. Здание для работы 170-200 сотрудников планируют разместить на земельном участке площадью более 13,9 тыс. кв. м. в Курчатовском районе, рядом с детским садом №48 по улице Маршала Чуйкова. В нем должно быть четыре этажа, один из них — подземный, размер и общая площадь пока не определены. Срок окончания строительства также не определен. Заказчиком выступает ОГКУ «Челябоблинвестрой».

Кроме того, в проектной документации отмечено, что по назначению здание необходимо для служб и органов по охране общественного порядка, а также для следственных и надзорных органов. Подрядчику нужно руководствоваться требованиями к строительству зданий для полиции, а все решения согласовать с начальником ГУ МВД России по Челябинску.

«ЦОБ74» занимается деятельностью в сфере военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, социальной и культурной адаптацией и интеграцией мигрантов, а также оказывает услуги, связанные с мобилизационной подготовкой и мобилизацией в России.

Виталина Ярховска