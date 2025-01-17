В Таганроге модернизируют БСМП к 2030 году

В Таганроге запланировано провести модернизацию больницы скорой медицинской помощи в 2025-2030 годах. В январе текущего года ожидается выход проектно-сметной документации из госэкспертизы, сообщает пресс-служба донского губернатора.

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Для начала работ из федерального бюджета выделено 3,6 млрд руб., еще 1,1 млрд руб. заложено в бюджете Ростовской области. Реконструкция пройдет в три этапа.

Поручение по модернизация БСМП Таганрога было дано председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, курирующей комплексное развитие Таганрога. Проект реконструкции больницы был поддержан государственной Думой: при принятии федерального бюджета 2025-2027 годов на БСМП Таганрога была предусмотрена федеральная субсидия.

Ева Китаева