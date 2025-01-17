В Выселковском районе благоустроят территорию вдоль берега

В 2025 году в Выселковском районе планируют благоустроить территорию, расположенную вдоль берега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

К губернатору Краснодарского края обратилась жительница станицы Выселки с просьбой о помощи в благоустройстве территории у реки. По словам Вениамина Кондратьева, в этом году планируют построить набережную на земле почти 5 тыс. кв. м. Она будет включать в себя зоны отдыха, освещение и озеленение. Работы должны завершить осенью 2025 года. Работы выполнят в рамках краевой программы «Формирование современной городской среды».

Жительница Славянского района обратилась к губернатору с просьбой о строительстве спортивной площадки. По ее словам, в поселке Рисовом есть стадион с футбольным полем и детская площадка, но спортивной нет. А в поселке много молодых людей, которые хотят заниматься спортом и вести активный образ жизни. Губернатор отметил, что поручил министру спорта решить вопрос к 1 сентября 2025 года. В ответ министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко заверил, что поручение будет выполнено. По программе «Развитие физической культуры и спорта» возведут спортивно-игровую площадку с уличными тренажерами и воркаутом.

Алина Зорина