Кубанские IТ-специалисты могут получить отсрочку от армии

В Краснодарском крае IT-специалисты могут получить отсрочку от службы в армии с 21 января по 5 февраля через портал «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, введение отсрочки от службы для IT-специалистов станет важным шагом к сохранению высококвалифицированных кадров и поддержке динамичного развития цифровой экономики. Эта инициатива позволит молодым специалистам продолжить свою карьеру и внести вклад в развитие IT-индустрии в регионе.

Сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие российское гражданство и высшее образование по специальности, включенной в специальный перечень, имеют право на отсрочку от призыва. Ее также могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые проработали в них не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Важно, чтобы организация получила аккредитацию до 9 февраля 2025 года. Требования к стажу не распространяются на молодых специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания учебного заведения.

Работодатели смогут отслеживать и проверять заявления сотрудников на отсрочку в личных кабинетах. До 9 февраля компании должны подтвердить данные сотрудников и направить списки в Министерство цифрового развития через портал «Госуслуги». Если специалист не успеет подать заявление самостоятельно, организация может сделать это за него. Одна компания может направить несколько списков по мере их формирования. После того как Министерство цифрового развития получит списки, оно передаст их в Министерство обороны. В период с 1 апреля по 15 июля 2025 года призывные комиссии будут рассматривать вопросы об отсрочке.

Алина Зорина