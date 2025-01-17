Назначен председатель Арбитражного суда Пермского края

Председателем Арбитражного суда Пермского края на шестилетний срок полномочий назначен Валерий Голубцов. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 16 января 2025 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Валерий Голубцов окончил юридический факультет Пермского классического университета. В апреле 2011 года указом президента РФ был назначен судьей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. В апреле 2022 года назначен на должность заместителя председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Является профессором кафедры гражданского права ПГНИУ.

В должности председателя Арбитражного суда Пермского края господин Голубцов сменил Татьяну Мещерякову, руководившую судом с декабря 2018-го по декабрь 2024 года.